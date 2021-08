Milano, violenza fuori all'Old Fashion: Daspo Willy per i rapper Rondo da Sosa e Baby Gang

Voleva entrare all'Old Fashion di Milano, ma era stato respinto perché in passato aveva già creato problemi. A quel punto, un rapper ha fatto intervenire un gruppo di amici, che hanno iniziato a lanciare sassi contro la discoteca e i buttafuori. Per questo motivo, per loro è scattato il Daspo Willy, il divieto d'accesso in tutti i locali pubblici.

Leggi anche > Abbassa i pantaloni e fa vedere i glutei davanti alla cattedrale per la foto social: denunciato

Era la notte del 12 luglio quando il 19enne Mattia Barbieri, rapper noto col nome d'arte di Rondo da Sosa e con diversi precedenti, aveva provato ad entrare nella nota discoteca milanese ma era stato respinto. A quel punto, aveva chiamato un amico, il ventenne Zaccaria Mohuib, anche lui rapper noto come Baby Gang, con diversi precedenti e con un ordine di rimpatrio in Marocco e un divieto di ritorno a Milano in vigore dallo scorso aprile.

Baby Gang era arrivato sul posto insieme ad altri quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 31 anni, e dopo aver minacciato i buttafuori hanno iniziato un fitto lancio di sassi contro la discoteca. I due rapper, entrambi con centinaia di migliaia di follower su Instagram, sono stati puniti dalla Questura con un Daspo urbano di due anni: per Rondo da Sosa nel territorio del Comune di Milano, per Baby Gang in quello della Città metropolitana. Per gli altri quattro ragazzi (un 31enne, un 25enne, un 24enne e un 19enne), è stato emesso un Daspo urbano rispettivamente di due anni, 18 mesi, 12 e sei mesi.

I sei giovani sono stati anche denunciati a piede libero per minaccia aggravata, percosse e tentato danneggiamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA