Milan-Roma, anche Damiano dei Maneskin furioso contro l'arbitro Chiffi: cosa ha scritto su Twitter

La partita di ieri sera a San Siro contro il Milan ha fatto arrabbiare parecchi romanisti, sia per il risultato (3-1 per i rossoneri) sia per l'arbitraggio di Chiffi, contestatissimo anche da Josè Mourinho. E tra i tifosi giallorossi inviperiti, ci sono anche i vip.



Tra questi Damiano David, frontman dei Maneskin e tifosissimo della Roma, che sul suo profilo Twitter - che solitamente usa pochissimo - ha sbottato contro l'arbitro. «Chiffi, dopo questa diretto in promozione», ha scritto Damiano.

#MilanRoma Chiffi, dopo questa diretto in promozione. — Damiano David (@daviddamiano99) January 6, 2022

