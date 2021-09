Mikis Theodorakis morto a 96 anni, l'uomo del Sirtaki era il compositore di Zorba il greco

E' morto Mikis Theodorakis, uno dei volti della Grecia più rilevanti nel mondo. Il celebre politico, patriota e compositore, autore di «Zorba il greco» è morto ad Atene all'età di 96 anni. L'uomo del Sirtaki era ricoverato dal 2019 in una clinica a causa di problemi cardiaci, è stato il protagonista della resistenza greca contro i nazisti, fu catturato e torturato durante l'occupazione italiana.

Leggi anche > Siddharth Shukla è morto per un attacco di cuore: il modello e attore indiano aveva 40 anni

Mikis Theodorakis sarà ricordato come un musicista greco leggendario. Fu l'autore delle musiche di «Zorba il greco», film diretto da Michael Cacoyannis del 1964 e basato sull'omonimo romanzo di Nikos Kazantakis. Nel 2019 fu ricoverato in una clinica privata, ad Atene, per problemi cardiaci e a distanza di due anni è morto.

Theodorakis è stato probabilmente il più importante compositore della storia della musica greca nel mondo. Ha prodotto innumerevoli opere spaziando dalla musicca sinfonica a quella popolare, dalla quale ha tratto la maggior parte della sua ispirazione e che è riuscito a diffondere in tutto il mondo.

La stampa greca non lo ricorda solo come un importante compositore divenuto famoso per la colonna sonora di Zorba il greco. Per il popolo greco era molto di più. Era un uomo rivoluzionario che parlava attraverso le proprie azioni e la sua musica.

celebre politico, patriota e compositore autore di 'Zorba il g

Mikis Theodorakis, il leggendario musicista greco autore delle musiche di Zorba il greco, il film diretto del 1964 da Michael Cacoyannis e basato sull'omonimo romanzo di Nikos Kazantzakis, è morto ad Atene a 96 anni. Nel 2019 era stato ricoverato nella clinica privata Iatriko Kentro, nel nord della capitale, per problemi cardiaci.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA