Mike Lennon, il video tutto da ridere di "Viale Padova", il singolo dedicato a Milano

Esce oggi il nuovo brano diil giovane artista di origine vietnamita, che sta conquistando tutti con la sua ironia e la sua satira unite sempre a un messaggio di forte integrazione e multietnicità. “Viale Padova” è proprio questo: con il suo solito carisma Mike Lennon cerca di porre l’attenzione sulla riqualificazione di una zona della città dicome Via Padova.Nell’ironico video - con la regia di John Pentassuglia - Mike, che nella vita abita realmente in fondo a Via Padova, ha deciso di candidarsi come presidente delle elezioni improbabili per le Nazione Unite di Viale Padova, stato fondato da lui stesso. Ha istituito una campagna elettorale che lo ha portato alla vittoria promettendo tra le diverse questioni, anche quella di trasformare via Padova in viale Padova, grazie all’inserimento degli alberi ai lati della strada. Il suo partito, NUVP, ha il simbolo della Margherita in un pugno, simbolo di pace, unione, multietnicità, uguaglianza ed ecologia. L’inno nazionale delle nazioni unite di viale Padova sarà proprio “VIALE PADOVA”, brano prodotto da Renzo Stone e scritto da Mike Lennon.Ancora una volta l’artista gioca sugli stereotipi dell’asiatico percepito normalmente dalla comunità occidentale, rendendo quello che da piccolo era per lui motivo di derisione un aspetto chiave del suo progetto sia a livello visivo che sonoro. Un tentativo il suo, ormai consolidato dai media e dalla community in rete “ASIAN RAP” di conciliare le due anime di Mike, quella orientale e quella occidentale, con lo scopo di avvicinare due comunità oggi più che mai vicine e contaminate una dall’altra e di accendere una luce su quella asiatica in Italia, non ancora rappresentata nel campo dei media e dell’arte nel nostro paese. Il primo EP di Mike Lennon “ASIAN” (Carosello Records) é uscito questa estate riscuotendo un ottimo consenso che lo ha portato a suonare al MI AMI FESTIVAL, al NAMELESS FESTIVAL e come headliner alla serata K-Pop Summer Vibes al Castello Sforzesco di Milano.Mike Lennon, all’anagrafe Duc Loc Michael Vuong, è un designer, grafico, produttore e rapper nato a Parma il 9 Ottobre del 1995. Inizia giovanissimo ad appassionarsi al rap, costruisce in un garage il suo primo studio di registrazione e per circa 4 anni affina il suo talento nelle produzioni. Finito il liceo, si trasferisce a Milano dove studia Design degli Interni al Politecnico. In questo periodo registra i suoi primi brani in inglese, produce giovani rapper della scena come Maruego e collabora con con artisti come Gue Pequeno, 2nd Roof, Zifou ed Emis Killa. A pari passo con la carriera da produttore, inizia un percorso molto importante per Mike insieme al fratello di Alessio, Lorenzo Buso, chitarrista, tastierista, dj e produttore con cui realizza “LennonHaze” il primo mixtape interamente in lingua inglese. Dopo il primo mixtape Mike inizia a lavorare a un progetto completamente inedito per la scena rap italiana: un “asian rap” che gioca sugli stereotipi che hanno gli occidentali sulla cultura orientale di cui Mike Lennon è il primo e unico esponente.