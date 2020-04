Mike Lennon pubblica la sua cover di Imagine: «Un tributo per ricordarci che non siamo soli e che assieme vinceremo questa battaglia»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 15:20

il giovane artista asiatico, che si è fatto conoscere al grande pubblico attraverso la sua ironia e il suo sarcasmo nel giocare con gli, rendendo quello che da piccolo era per lui motivo di derisione un aspetto chiave del suo progetto sia a livello visivo che sonoro, abbandona momentaneamente l’umorismo per lanciare un messaggio sentito e di grande sensibilità, pubblicando oggi su Youtube un suo(uno degli artisti che lo hanno maggiormente inspirato e da cui ha preso spunto per il suo nome d’arte).In questo momento così difficile e di grande emotività che il nostro Paese sta vivendo, l’artista vietnamita ha voluto dare un suo contributo con una sua personalissima versione di “Imagine” di John Lennon: come lo stesso Mike Lennon spiega sui social, non è una semplice cover del brano dell’ex Beatles, ma “un omaggio al mondo intero, per ricordarci che non siamo soli e che assieme vinceremo questa battaglia”.OLA PIÙ CHE MAI CI LICOLDIAMO DELL’IMPOLTANZA DELLA VITA, E CHE OGNI SINGOLO SECONDO CHE VIVIAMO NON VA SPLECATO E DATO PE SCONTATO. HO PENSATO TANTO IN QUESTI GIOLNI: SO DI NON ESSELE STATO L’UNICO A SOFFLILE LA PELDITA DI UN FAMIGLIALE E HO SENTITO L’ESIGENZA DI DEDICALE AL MONDO E CHI SOFFLE UNA CANZONE SCLITTA DA PAPÀ JOHN CILCA 50 ANNI FA, E CHE OLA PIÙ CHE MAI HA SENSO DI ESISTELE. NON È SOLO UNA COVEL, MA UN OMAGGIO AL MONDO INTELO E A CHI STA PASSANDO UN BLUTTO MOMENTO, PE LICOLDALCI CHE NON SIAMO SOLI, CHE TUTTO CIÒ NON SALÀ PE SEMPLE. LIMANIAMO UNITI E VINCELEMO ANCHE QUESTA BATTAGLIA.FOLZA ANDLÀ TUTTO BENEMike Lennon, all’anagrafe Duc Loc Michael Vuong, è un designer, grafico, produttore e rapper nato a Parma il 9 Ottobre del 1995. Inizia giovanissimo ad appassionarsi al rap, costruisce in un garage il suo primo studio di registrazione e per circa 4 anni affina il suo talento nelle produzioni. Finito il liceo, si trasferisce a Milano dove studia Design degli Interni al Politecnico. In questo periodo registra i suoi primi brani in inglese, produce giovani rapper della scena come Maruego e collabora con con artisti come Gue Pequeno, 2nd Roof, Zifou ed Emis Killa. A pari passo con la carriera da produttore, inizia un percorso molto importante per Mike insieme al fratello di Alessio, Lorenzo Buso, chitarrista, tastierista, dj e produttore con cui realizza “LennonHaze” il primo mixtape interamente in lingua inglese. Dopo il primo mixtape Mike inizia a lavorare a un progetto completamente inedito per la scena rap italiana: un “asian rap” che gioca sugli stereotipi che hanno gli occidentali sulla cultura orientale di cui Mike Lennon è il primo e unico esponente.