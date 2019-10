Mika, il Revolution Tour europeo e 12 tappe in Italia: da Torino a Reggio Calabria

Martedì 15 Ottobre 2019, 10:33

Unche è già un evento: mai nessuna star della musica internazionale del suo calibro è stata protagonista di una tournée di ben 12 date nei palasport italiani, da nord a sud. Un’impresa e un primato.supera sé stesso anche rispetto alla precedente stagione 2016: live da record per il suo “Revelation Tour” prodotto nel nostro Paese da Barley Arts che, dal 24 novembre all’8 febbraio.I biglietti possono essere acquistati su vivaticket, ticketmaster e ticketone: Barley Arts, da sempre in prima linea nella lotta contro il Secondary Ticketing, invita a diffidare dai circuiti di vendita alternativi e non comunicati.Ilprenderà il via il 10 novembre da Londra, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. La dimensione live sarà l’occasione per Mika di presentare il suo nuovo album “My Name Is Michael Holbrook”, uscito il 4 ottobre (Polydor/Universal Music), ma anche i suoi straordinari successi.Sarà(24 novembre, Pala Alpitour) la prima città del tour italiano di Mika: gli altri live sono il 26 novembre,(PalaPrometeo); il 27,(Palazzo dello Sport); il 29(BOLOGNA, Unipol Arena); il 30,(BRESCIA, PalaGeorge); il 2 dicembre,(Modigliani Forum); il 3,(MILANO, Mediolanum Forum); il 1° febbraio 2020,(Kioene Arena); il 2,(PalaOnda); il 5,(Teatro PalaPartenope); il 7,(Palaflorio); l’8,(Palacalafiore).