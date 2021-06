Mika: uno show benefico su Youtube

Stasera 24 giugno, dalle ore 20 Mika lancerà su Youtube un nuovo show benefico realizzato insieme all’agenzia di lavoro americana Indeed. Uno spettacolo (la cui visione è libera e gratuita e sarà visibile per un mese da oggi) che unirà alcune sue performance a contenuti speciali realizzati tra Milano, New York e Los Angeles. Beneficiaria dei fondi raccolti sarà la Born This Way Foundation (https://bornthisway.foundation).

Indeed donerà $20.000 e Mika donerà $1 per ogni visualizzazione del concerto, fino ad altri $20.000. L’operazione è in celebrazione del Mese del Pride e collegata al progetto #SoundtrackofEmpathy per stimolare il dibattito sull’uguaglianza e l’empatia sul posto di lavoro. L’idea di Indeed nel coinvolgere Mika è stata quella di usare la musica come mezzo per raccontare la propria identità e la propria storia, particolarmente per offrire maggiori opportunità di integrazione per la comunità LGBTQIA+.

Uno stimolo per confrontarsi, condividere playlist musicali tra colleghi e conoscersi meglio, scoprendo che non si è cosi diversi dopo tutto! Su Spotify c’è la playlist di Mika, a cui poi sono seguite molte playlist di utenti in tutto il mondo. Qui il link per ascoltare la playlist https://open.spotify.com/playlist/4ENxY1oJDtcdKBgwdD0xgT?si=5595f708920b4970



