Mida: «Grazie a Emis Killa sono salito sul palco la prima volta. Ho rinunciato a tutto per Amici»

di Dajana Mrruku

Mida, uno dei cantanti dell'ultima edizione di Amici, conquista un successo dopo l'altro. La sua "Rossofuoco" spadroneggia su TikTok e guadagna posizioni in classifica. Il singolo era già stato certificato disco di platino quando si trovava all'interno della scuola. L'artista ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato delle sue origini e dei primi passi nel mondo della musica.

I primi passi e perché ha scelto Amici

«La primissima volta su un palco? Grazie a Emis Killa, che mi contattò su Instagram prendendomi sotto la sua ala e facendomi fare i miei primi live, aprendo il suo tour», ha rivelato Mida a Vanity Fair, spiegando che il successo è arrivato in modo del tutto inaspettato. «Amici è arrivato in un momento in cui le cose non stavano andando male: avevo in ballo dei contratti ma per Amici ho scelto di annullarli e di tentare il tutto per tutto nella scuola».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 16:58

