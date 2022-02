Michele Merlo, in arte Mike Bird, non è stato ricordato sul palco di Sanremo o ad Amici, nonostante i fan si fossero mobilitati per chiedere un omaggio. Di questo parla il papà, che affida lo sfogo alle pagine del Corriere del Veneto. «Costava poco farlo, però me l’aspettavo e non voglio fare polemiche», dice parlando del figlio che si è spento lo scorso giugno a causa di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Michele Merlo, lo sfogo del papà

L'appello partito dai social, dunque, non sarebbe stato ascoltato. Domenico Merlo, il papà, interviene esprimendo il suo dispiacere ma non si dichiara sorpreso: «C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo. Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia».

Michele Merlo, l'ultimo brano "Farfalle"

Il papà spiega, inoltre, che Michele sognava il palco del teatro Ariston e che l'ultimo brano a cui stava lavorando si intitola proprio "Farfalle". Il caso ha voluto che Michele Merlo, lo sfogo del papà: «Dimenticato a Sanremo, ma anche ad Amici. "Farfalle" il suo ultimo brano» uscito dal talent di Maria De Filippi, abbia portato a Sanremo un'altra canzone con lo stesso titolo: «Credo poco alla coincidenza del titolo con tutto il clamore che ha avuto “Farfalle” di Michele negli ultimi mesi. Era il brano che mio figlio aveva registrato a Modena nei suoi ultimi giorni di vita, che uscirà presto, con la sua voce appunto». L'uomo, infine, ha annunciato che lavorerà affinché altri cantanti registrino i suoi scritti: «Ci sono artisti già pronti a cantarli ma è uno dei progetti ai quali stiamo lavorando assieme a quello di un evento, vediamo cosa si concretizzerà».

