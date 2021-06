Michele Merlo grave in ospedale, l'affetto di amici e colleghi sui social. Emma: «Non mollare amico mio!». Ermal Meta: «Forza Michele»

Pioggia di messaggi di incoraggiamento e speranza sui social dopo la notizia delle gravi condizioni in cui si trova il cantante Michele Merlo, 28enne noto anche con il nome d'arte di Mike Bird, già concorrente di 'X Factor' e 'Amicì. Il giovane artista «è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna - ha fatto sapere la famiglia - dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa».

L'ultimo post del cantante sui social risale a tre giorni fa, quando aveva pubblicato su Instagram la foto di un tramonto, scrivendo: «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?» Ora sono i tanti i colleghi che twittano messaggi di sostegno.

Tra le prime Emma Marrone: «Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!», ha twittato la cantante salentina che con lui ha lavorato ad "Amici". Michele Merlo ha infatti preso parte alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivando in semifinale. Dopo un travagliato rapporto con il coach Morgan, quest'ultimo era stato sostituito proprio da Emma in quella edizione del talent.

Anche Ermal Meta ha inviato via Twitter il suo incoraggiamento: «Forza Michele!». Commosso anche il tweet del rapper Gionny Scandal: «Mi avevi scritto solo 2 settimane fa e ora leggo cosa ti è successo... prego per te. Forza, forza». Al coro dei colleghi e dei fan si è unito anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti: «A soli 28 anni, l'ex cantante di Amici sta lottando in ospedale per sopravvivere, dopo un'improvvisa leucemia fulminante. Forza #michelemerlo, non arrenderti, tutti facciamo il tifo per te!».

