Michele Merlo, la famiglia chiede di aprire un'indagine: «Per verificare errori e omissioni»

Michele Merlo, i genitori chiedono ai magistrati di aprire un'indagine sulla morte del cantante morto la notte del 6 giugno per una leucemia fulminante. In un comunicato, i genitori del giovane artista affermano di aver «ritenuto opportuno, anche a seguito delle notizie riportate dalle Agenzie di Stampa, le quali danno evidenza di una 'indagine interna' chiesta dalla Ausl di Bologna circa quanto successo nei giorni e nelle ore precedenti al ricovero presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna, di chiedere alla magistratura di svolgere le necessarie indagini al fine di verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio».

Michele Merlo è morto a 28 anni per una leucemia fulminante

«A tal fine - prosegue la nota - assistiti dai propri consulenti e legali procederanno in mattinata a depositare la formale denuncia necessaria per chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Domenico e Katia, padre e Madre di Michele intendono ringraziare tutto il personale medico, paramedico e i dirigenti del reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna per la professionalità e umanità dimostrata nelle terribili ore che hanno preceduto la morte del proprio figlio. Approfittano di questo comunicato anche per informare che la data delle esequie verrà comunicata solo dopo che l'autorità giudiziaria avrà deciso quali azioni intraprendere».

Michele Merlo, Maria De Filippi ricorda l'ex allievo di Amici: le parole commoventi

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA