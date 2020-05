Michele Bravi, il videomessaggio a Verissimo: «Racconto il dolore con la musica». Ed è boom di tweet

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è tornato alla sua più grande passione: lanelmandato in onda dopo la replica della sua intervista, ha spiegato di essere riuscito a convogliare il dolore nel nuovo album. «Tutto il racconto che ti ho fatto ha preso la forma della musica», dice rivolgendosi aalludendo a quando mesi fa nel salotto diha rotto il silenzio dopo l'incidente che gli ha sconvolto la vita.È una canzone in particolare a esprimere il suo stato d'animo. La stessa che ha presentato addove sta vivendo una nuova avventura televisiva. «In "La vita breve dei coriandoli" - continua - penso di essere riuscito a raccontare il giusto spazio del dolore di cui abbiamo parlato e poterla cantare per la prima volta mi ha confermato quanto la musica sia una presenza enorme nella mia vita. Spero di continuare a condividerla in queste settimane insieme al pubblico che avrà il piacere di seguirci. Ti mando un bacio, ci vediamo presto».è il brano disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio e anticipa il nuovo progetto discograficoin uscita nei prossimi mesi.Nell'intervista rilasciata a "Verissimo" mesi fa l'artista raccontava il tragico incidente nel quale è stato coinvolto nel 2018 e a causa del quale una donna ha perso la vita.«Quando vivi un trauma - aveva dichiarato - cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile... Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi,e mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire». La replica ha commosso ancora una volta i fan che si sono riversati su Twitter per mostrargli vicinanza. L'hastag "Verissimo", infatti, è finito in tendenza.