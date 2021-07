Michele Bravi: «Riparto in tour da Portorubino, poi vorrei dividere il palco con Bollani»

Nel loop delle ripartenze con i live, anche Michele Bravi. Primo stop il 23 luglio, con un concerto all’alba all’interno di Porto Rubino, il festival organizzato dal cantautore Renzo Rubino. Da qui, una serie di live di Bravi - per Vivo Concerti - che si chiuderanno il 14 settembre a Catania. «Sarà un tour essenziale - racconta il cantautore - é un’opportunità per richiamare le mie maestranze». E chissà se tra una data e l’altra, non abbia come ospite Stefano Bollani recente protagonista della quarta puntata di “La voce dei pesci”, il podcast che porta la firma di Bravi («sarebbe bello dividere il palcoscenico con lui, Bollani è una presenza silenziosa che sento dentro»).

In scaletta, i brani del concept “La geografia del buio” (#1 nella classifica FIMI/GFK), come “Mantieni il bacio”, certificato oro, più di 11 milioni di stream. Oltre all’ultimo singolo “Falene”, in duo con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants: «Ero stato colpito dalla sua famosissima Hypnotized. Mi piace la sua vocalità “rocciosa" che si accompagna alla mia, sabbiosa. Ho una filosofia nella vita: se devo affogare, affogo nell’acqua alta. Così, questa canzone ho voluto condividerla con lei». Il video di Falene «è stato girato a Milano con un team tutto italiano di cui vado fiero». In autunno, invece, il nuovo tour nei teatri di “La geografia del buio”.

CALENDARIO Tour estivo Michele Bravi:

Venerdì 23 luglio 2021 || Villanova di Ostuni (BR) @ Festival di Porto Rubino c/o Porto Vecchio concerto all’alba

Lunedì 2 agosto 2021 || San Romano in Garfagnana @ Fortezza delle Verrucole

Domenica 8 agosto 2021 || Teramo @ Teramo Natura Indomita c/o Parco Fluviale

Giovedì 12 agosto 2021 || Jesolo (VE) @ Suonica Festival c/o Parco Pegaso

Venerdì 13 agosto 2021 || Majano (UD) @ Area Concerti del Festival di Majano

Venerdì 3 settembre 2021 || Assisi (PG) @ Assisi Onlive c/o Lyrick Summer Arena NUOVA DATA

Martedì 7 settembre 2021 || Bolzano @ Teatro Cristallo NUOVA DATA

Sabato 11 settembre 2021 || Biella @ Microsolchi Festival c/o Teatro Sociale Villani NUOVA DATA

Martedì 14 settembre 2021 || Catania @ Villa Bellini

