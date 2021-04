Michael Stipe, ex frontman dei Rem, alle 19 su youtube racconta ai fan la sua nuova passione diventata un libro

Un anno di Covid raccontato con gli occhi speciali di Michael Stipe. L'ex frontman dei Rem ha firmato "Michael Stipe" (Damianieditore con Goodmood editore) un libro di 170 scatti fotografici fatti dall'artista con riflessioni sulla pandemia. Si passa da ritratti di personaggi celebri come Tilda Swinton a Beth Ditto a protagonisti della cronaca, come le vittime di Black Lives Matter.

Il volume è già disponibile sul sito dell'editore (www.damianieditore.com) e in libreria a partire dal 15 aprile al prezzo di 55 euro. La presentazione in anteprima mondiale del volume oggi si tiene dalle 19 alle 20: Alberto Salvadori, direttore di ICA Milano, dialoga in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione ICA con l'artista statunitense. L’incontro si svolgerà in italiano/inglese con traduzione consecutiva, visibile sul canale YouTube di Fondazione ICA e raggiungibile dal sito www.icamilano.it dove rimarrà disponibile anche successivamente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 18:14