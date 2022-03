Bublé, il ritorno con “Higher”: «Il mio disco più bello, nato tra lacrime e amore»

«Mi piace dire che ho lavorato in modo diverso. Un sound nuovo e intenso da cui mi sono lasciato trasportare non senza qualche paura. E ora non posso credere di essere riuscito a fare il disco più bello della mia vita». Il ritorno di Michael Bublè avviene con “Higher”, il nuovo album (presentato in anteprima dallo spazio su YouTube con un aereo personalizzato “MB”) anticipato da “I'll Never Not Love You" dedicato alla moglie, l'attrice Luisana Lopilato, che è nel video. Sei dischi multiplatino, quattro Grammy Awards e miliardi di stream, il cantautore italo canadese Michael Bublè collegato su Zoom da Londra (dove si trovava per promuovere il disco) parla del momento difficile per la malattia del figlio Noah (ora guarito). «Essere qui non è una cosa triste - si interrompe e chiede scusa per la commozione - Questo è tutto l'amore che mi ritorna, l'amore per la mia famiglia e per la vita. Non so neanche io come ho fatto a superare quel momento orribile. A questo aggiungiamo la pandemia, una delle cose peggiori specialmente nel mio paese (e quando dico il mio paese intendo l’Italia). Momenti difficili ci distruggono o ci costruiscono».



Ne è uscito rafforzato?

«Sì. Ho pregato Dio per non farmi perdere di vista ciò che davvero conta. Prima che accadesse tutto questo ero freddo. Ora mi sento maturo. Non ero pronto a tornare, ero ferito, l’ultima chemio di mio figlio poco tempo fa. Devo tanto a mia moglie. E siamo felici di aspettare un altro bimbo. Ciliegina sulla torta? “Higher”, con i miei eroi».



Tra questi Willie Nelson con cui duetta?

«Sì. Un eroe, come lo sono per me Ray Charles, Sam Cooke, Frank Sinatra, Dean Martin. Un cantastorie unico nella storia americana. Il suo “Stardust” è un disco per me importante. Incontrarlo, conoscerlo, diventargli amico è stato bellissimo. Per la serie, “dammi un pizzicotto perché non ci credo”».



E c’è “My Valentine” di McCartney prodotta da lui. Come vi siete conosciuti?

«Sir Paul mi aveva invitato tempo fa a un suo concerto. Ho mandato la canzone con il mio numero di telefono al suo manager. E Paul mi ha chiamato subito, complimentandosi. E gli ho chiesto di aiutarmi. Anni fa, in una intervista, gli chiesero cosa pensasse di John Lennon considerato la testa dei Beatles. Lui rispose elogiandolo. Paul non ha combattuto per il suo ego. Lo si vede nel documentario “Get Back”: il vero leader era lui, dando a tutti una grande lezione di umiltà».



Che pensa dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar?

«È stato un gesto terribile. Sono scioccato nel leggere che per qualcuno è giusto. Chris Rock non avrebbe dovuto fare la battuta, ma Will non avrebbe dovuto picchiarlo. Sono sicuro che se si guardasse indietro, non lo rifarebbe».



In Italia non ci sono date del tour.

«Non è vero, suonerò anche qui. Causa pandemia, stiamo pianificando a poco a poco».

