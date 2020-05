Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 19:03

Il figlio di Michael Bublé è guarito dal tumore. L'annuncio è stato dato proprio dal cantante insieme alla moglie Luisana Lopilato in un video: il bimbo dopo una lotta lunga tre anni è stato dichiarato fuori pericolo dai medici. «E' il nostro supereroe - ha spiegato papà Michael, spiegando che da grande il piccolo Noah non vuole fare l'attore né il cantante, ma "nuotare con gli squali".Leggi anche >Oggi il piccolo Noah, che ha sei anni, ha fatto incursione in un video sui social: «Vieni qui a salutare, dicci perché il venerdì è il tuo giorno preferito della settimana”, chiede Michael e il piccolo risponde: «Perché ricevo le caramelle. Anzi no, perché posso dormire nel vostro letto».