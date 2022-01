"Mi Fiderò", finalmente disponibile il video del signolo di Marco Mengoni e Madame

L’attesa è finita: il videoclip ufficiale di “Mi fiderò” (feat. Madame), il nuovo singolo di Marco Mengoni, è disponibile da oggi venerdì 14 gennaio. “Mi fiderò” arriva dopo il successo di “Cambia un uomo”, certificato disco d’oro.

"Mi Fiderò", il video del signolo di Marco Mengoni e Madame

Esce oggi, venerdì 14 gennaio, il videoclip ufficiale di “Mi fiderò” (feat. Madame), il nuovo singolo di Marco Mengoni, prodotto da Tino Piontek, estratto da Materia (Terra), il primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3 dicembre. Questo brano arriva dopo il singolo Cambia un uomo, certificato disco d’oro.

L’idea del videoclip prende corpo ispirandosi alle idee dell’architetto, designer e fotografo Ettore Sottsass e dell’artista visuale Franz Erhard Walther. Nel loro percorso si trova tanto di Materia (Terra) e l’esigenza di Mengoni e del regista Roberto Ortu è stata proprio quella di recuperare il lavoro e il pensiero di artisti che già avevano affrontato il tema della necessità di ritrovarsi, trovare una soluzione, inventare uno spazio (nella terra), costruire dal niente e fuggire dalle strutture rigide e precostituite. L’ambientazione scelta per le riprese è l’edificio-quartiere “Nuovo Corviale” alla periferia di Roma, un contesto urbano dominato dal cemento, da strutture fisse e indistruttibili in cui si muove l’attore Vincenzo Crea, protagonista del video, che veste i panni di una sorta di alter-ego di Marco Mengoni. Questa figura alla ricerca di libertà tenta di fuggire dalle costrizioni, dai limiti, dalle oppressioni simboleggiate dal blocco di cemento per approdare in un deserto. Qui deve confrontarsi con sé stesso, ricostruire e delineare i suoi spazi dove non c’è niente

"Mi fiderò" è un brano costruito da “stanze sonore” diverse, ognuna con la propria atmosfera e luci. Uno degli spazi più eterogenei è quello costruito e abitato da Madame, la giovanissima cantautrice che ha ridefinito e mischiato i canoni musicali tradizionali, che ha scritto di getto la sua parte e ha lasciato al brano il suo tocco distintivo.

Madame è stata ospite di Marco nello speakeasy nascosto nel cuore di Milano, in cui il cantautore ha presentato l’album Materia (Terra) e insieme hanno duettato in Mi fiderò, accompagnati da una band di 9 elementi.

Nella terza puntata Il Riff di Marco Mengoni ospita Marco Missiroli

Continua anche il viaggio de Il Riff di Marco Mengoni. Dopo il debutto della seconda stagione che ha visto Lilli Gruber e Fabio De Luigi ospiti delle prime due puntate, da ieri, giovedì 13 gennaio, è disponibile il terzo episodio in cui Mengoni incontra lo scrittore pluripremiato Marco Missiroli.

I concerti

Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi, per i quali sono già stati venduti oltre 60mila biglietti. Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

