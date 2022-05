Metallica, fan partorisce al concerto: il lieto evento rilanciato dalla band sui social

Dopo tre anni di attesa e due rinvii, non poteva proprio perdersi quel concerto e perciò ha deciso di andare allo stadio nonostante fosse al nono mese di gravidanza. Così Joice M. Figueiró è entrata in travaglio sulle note di Enter Sandman sabato scorso durante lo show dei Metallica allo stadio Couto Pereira di Curitiba in Brasile.

«Luan ha deciso di nascere 3 canzoni prima della fine dello spettacolo, sulle note di Enter Sandman. Quando i sanitari mi hanno detto di andare in ospedale era ormai troppo tardi, è nato proprio nello stadio con la musica dei Metallica» ha scritto la neo mamma su Instagram aggiungendo divertita che «in ogni spettacolo a cui vado succede qualcosa, ma questa volta penso di essermi superata».

Joice ha condiviso il lieto evento sui social, un post in inglese e portoghese che è stato rilanciato dalla band sulle storie di Instagram per gli oltre 8 milioni di follower. La mamma ha scherzato anche sul fatto che avrebbe chiamato il bimbo James Ulrich, un mix tra i nomi dei suoi idoli: il frontman dei Metallica James Hetfield e del batterista Lars Ulrich. Il bimbo invece è stato chiamato Luan e sta benissimo come la madre che però deve «ancora realizzare cosa è successo».

