Mercedesz Henger pubblica il suo primo singolo. Nel video Michael Terlizzi e Lucas Peracchi

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ci prova con la musica, e quale periodo migliore dell'estate per lanciare un tormentone? L'ex concorrenteha pubblicato ieri il suo primo singolo- proprio come una delle funzioni di Instagram - e pubblicato il video con due protagonisti d'eccezioneLucas, ex tronista di Uominni e Donne è l'attuale fidanzato della splendida Mercedesz, mentre Michael è il figlio di Franco Terlizzi, l'ex concorrente dell'Isoloa dei famosi. Sempre preente in studio durante le puntate e soprattutto sempre inquadratissimo. Il singolo è in collaborazione coned ha già superato le 30 mila visualizzazioni.