Mengoni cambia Pelle: via ai live nei palazzetti

«I veri premi della carriera sono questi: il sold out come risposta dal pubblico è una bomba». Marco Mengoni riparte come chi non si è mai fermato. Il tour nei palazzetti appena iniziato, luogo «più intimo, è come sussurrare all’orecchio di un amico» (a Roma il 21 e il 22 ottobre). Un tutto esaurito che va di pari passo con il live negli stadi che ha appena concluso e con quelli che (in parte) ha annunciato durante la prima del Forum di Assago previsti per il 2023. Un torrente creativo, tra la schedule dei live e il nuovo disco “Materia (Pelle)” in uscita. «Il Dna ha dato la risposta alle mie passioni: sono solo per il 35% italiano, l’altro 65% è contaminato dal resto del mondo. Ecco perché nel disco ci sono tantissimi strumenti di varie parti del pianeta. Nella musica non possano esistere confini e barriere».



