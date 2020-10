MEI, il Festival della musica indipendente compie 25 anni. Sul palco Pelù, ColapesceDimartino e Tosca

di Paolo Travisi

Tre giorni per celebrare la musica indipendente. Torna per la 25esima edizione,, che celebra i grandi artisti, li fa incontrare con gli emergenti, ed accende la voglia di normalità del pubblico. A, strade e piazze saranno animate da concerti, premiazioni, incontri d'autore - tutti a libero accesso - per fare di questo "momento difficile, un momento di ripartenza" dice Giordano Sangiorgi l'ideatore del MEI. In questa 25° edizione, tanto spazio agli artisti che hanno raggiunto il pubblico mainstream e delle etichette discografiche, partendo proprio dall'indie.Questi sono alcuni degli artisti, che saranno premiati e si esibiranno dal vivo sul palcoscenico di Faenza (Ravenna). Da, cantante e fondatore dei, che riceverà il premio per i 40 anni di carriera insieme al chitarrista storico dei Litfiba,a cui i giornalisti romagnoli hanno assegnato il Premio Nilla Pizzi come miglior artista al 70° Festival di Sanremo. E ancora, la coppia che riceverà il premio PIMI come Migliori Artisti Indipendenti dell’anno e PIVI per il Miglior Videoclip Indipendente. Tra i giovani ci saranno le esibizioni di, mentre, riceverà la targa per i 25 anni di 2020 Speedball.Per conoscere nel dettaglio tutta la programmazione di MEI 2020, si può cliccare sul sito della manifestazione