Etichette indipendenti: il MEI incorona ColapesceDimartino

Torna il MEI ad animare le piazze di Faenza (Ravenna), dal 2 al 4 ottobre prossimi. Il Meeting delle Etichette Indipendenti, che celebra i suoi 25 anni, è la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana.



Il patron del MEI, Giordano Sangiorgi, sottolinea come «Quest’anno è già un successo esserci. L’80% degli eventi musicali è stato cancellato, quindi devo ringraziare per il loro sostegno il Comune di Faenza e la Regione Emilia Romagna». Sono già noti gli artisti in calendario, come Piero Pelù, che, precisa Sangiorgi, «Sta ricevendo un’attenzione pazzesca, e che festeggerà i 40 anni di carriera. Stesso traguardo per Gianni Maroccolo e Ghigo Renzulli, fondatori dei Litfiba con Pelù. Omar Pedrini sarà premiato per i 25 anni del suo album “2020 Speedball”, Tosca riceverà il premio come miglior artista dello scorso Festival di Sanremo».



Ricorda Sangiorgi che «La scena indipendente è più viva che mai», a cominciare dal duo ColapesceDimartino: autori dell’album “I mortali”, riceveranno il premio PIMI come migliori artisti indipendenti dell’anno. Il Premio Giovani MEI – Exitwell andrà al rapper Ernia, per il miglior progetto con il suo album “Gemelli”. Il miglior disco dell’anno tra i giovani cantautori è stato giudicato “Settebello” di Galeffi.



Il MEI riceve il sostegno di Renzo Arbore che in una lettera si augura che, a proposito delle proposte di riforma del settore musicale avanzate, «il Governo sappia cogliere in esse le indicazioni utili e necessarie non solo a mantenere viva, ma a potenziare la filiera del Made In Italy musicale».



Le informazioni e le regole per accedere agli eventi sono indicate sul sito del MEI www.meiweb.it, dove si trova anche il calendario di ExtraWeb, eventi speciali trasmessi in streaming. L’ingresso alla manifestazione è a offerta libera, quanto raccolto andrà a sostegno dei lavoratori dello Spettacolo.









Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA