Tre appuntamenti unici per festeggiare il compleanno di quell’album che fu una svolta per la carriera dell’artista, e portò alla musica italiana uno dei lavori pop più amati e sperimentali dell'ultimo ventennio, tra testi ironici, surreali e poetici e suoni a tratti avveniristici. Per “La Favola di Adamo ed Eva TOUR” Max sarà accompagnato dalla sua band storica, e riproporrà esattamente la scaletta di quel disco, riprendendo il suo basso dopo i concerti sinfonici di Alchemaya Tour della scorsa estate.Da La favola di Adamo ed Eva del 1998, fino alla Leggenda di Cristalda e Pizzomunno di oggi, in 20 anni Gazzè ha saputo affermarsi con uno stile inconfondibile, sospeso tra il colto e il popolare. Così nell'album "La Favola di Adamo ed Eva" i suoi testi più poetici (L'amore pensato, Comunque vada), le sue composizioni più sperimentali (Nel verde, L'origine del mondo o Colloquium Vitae), sono amati tanto quanto i suoi più noti ritornelli (La favola di Adamo ed Eva, Cara Valentina), e chi l'aveva visto dal vivo in quel tour, ancora ricorda a fine esibizione il richiamo a gran voce del pubblico, con l’inesauribile coro “Valentina/Non è vero/Che poi mi dilungo spesso/Su un solo argomento”.Dopo i 3 appuntamenti a Roma, 28, 29 e 30 dicembre (Auditorium Parco della Musica), il tour, organizzato e prodotto da OTR Live, partirà con 3 date a Torino il 3, 4 e 5 gennaio (Teatro Concordia Venaria Reale) e proseguirà il 10, 11 e 12 gennaio a Reggio Emilia (Fuori Orario); il 17, 18 e 19 gennaio a Roncade (New Age); il 24, 25 e 26 gennaio a Livorno (The Cage Theatre); il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio a Teramo (Pin Up). Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.