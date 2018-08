Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grande successo per, in concerto al Teatro Antico di Taormina per la penultima tappa del suo Alchemaya tour. Il gran finale sarà il 2 settembre all’Arena di Verona. Accompagnato dalla stessa orchestra, l'"Alchemaya Symphony Orchestra”, di 60 elementi diretta dal maestro Clemente Ferrari e con la partecipazione straordinaria della pianista coreana SunHee You.Due gli atti, “opera” e “sintonica”, dove la fusione tra l'orchestra sinfonica e i sintetizzatori fanno sì che il suono sia un “prog” moderno. Nella prima parte del concerto, Gazzè esegue l’opera sinfonica originale composta da lui stesso con temi di storia, filosofia, mitologia, fisica quantistica ed esoterismo, e testi scritti dal fratello Francesco. Nella seconda parte, i successi di una carriera decennale arrangiati in chiave orchestrale e “sintonica”, come ama definirli. “Cara Valentina”, “Il solito sesso”, “Sotto casa”, “La vita com’è”, “Il timido ubriaco”, o “Mentre dormi”, e poi “Se soltanto” e “Un brivido a Notte” (liberamente tratto da “La Canzone della Cortigianetta” di Gian Pietro Lucini). Ci sarà anche la La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno, brano presentato all’ultimo festival di Sanremo e che attinge la storia dalla cultura popolare garganica. «Un pop travestito da sinfonico per una canzone d’amore che sconfina tempo, morte e stereotipi, in un contrappunto dove vince l’eternità - parlava così Gazzè prima di salire sul palco dell’Ariston - L’idea che ogni cento anni due innamorati, il marinaio Pizzomunno e la bella Cristalda, divisi in maniera amletica, possano trascorrere una notte insieme prima di ritornare negli abissi lei e di pietrificarsi lui, la trovo magica. Come quella di un uomo talmente innamorato che, senza tappi di cera, resiste al suono seduttore delle sirene».Le prevendite della tournée, organizzata e prodotta da OTR live, sono aperte su ticketone.it e in tutti i circuiti di vendita abituali.