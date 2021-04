Max Casacci: ecco il video di The Queen, il brano che ha come protagonista l'ape regina

È online il video di “The Queen”, brano disponibile negli store digitali (pubblicato da Sugar Music/Universal Music italia) terzo estratto da “Earthphonia”, album realizzato dal musicista e produttore torinese Max Casacci senza strumenti musicali, esclusivamente con i suoni e i rumori della natura degli ecosistemi che regolano il nostro pianeta.

Il video è stato diretto da Marino Capitanio. Max Casacci racconta così il giorno delle riprese: "Durante le riprese l’apicoltore si era raccomandato di evitare i movimenti bruschi, per non irritare eccessivamente le api, già forse poco contente di essere invase nei loro spazi dai miei microfoni. Per questo motivo io e Ted, il microfonista, abbiamo incominciato a spostarci con una serie di movenze rallentate e sincronizzate, un po’ in stile teatro Kabuki giapponese.

Marino Capitanio il regista, sfruttando e accentuando questo aspetto è riuscito a legare perfettamente le immagini (che documentavano semplicemente le registrazioni) alla musica. Inventando dal nulla un video dal tono epico e un po’ fantascientifico.” Prosegue raccontando che “ad un certo punto delle registrazioni le api hanno incominciato a innervosirsi un po’ e a vorticare a migliaia intorno alla mia testa. Io ho semplicemente chiuso gli occhi e sono rimasto assorto godendomi quel suono roteante ed ipnotico. in una strana percezione di equilibrio tra il timore di essere punto e la sicurezza di essere protetto. Una sensazione che non dimenticherò mai”.

Brano e video sostengono la campagna europea “Salviamo le api e gli agricoltori” (#SaveBeesAndFarmers) promossa in Italia e in Europa dalla coalizione omonima di cui Slow Food fa parte, che si prefigge di raggiungere il milione di firme richiesto dall’Iniziativa dei cittadini europei ICE affinché la Commissione europea sia costretta a prendere una posizione a riguardo e a pubblicare un comunicato ufficiale, e il Parlamento europeo a tenere un’udienza pubblica sull’argomento. Non è un’azione solo simbolica, poiché può diventare legge in tutta l’Ue. Un’azione fondamentale per salvare le api e gli impollinatori e sostenere gli agricoltori nella necessaria transizione ecologica.

"The Queen” è una composizione musicale barocca estratta, per la parte melodica, da ronzii e versi delle api e, per la ritmica, da arnie e attrezzi dell’apicoltura.

La protagonista è l’ape regina, il cui verso campionato viene trasformato in un oboe immaginario, mentre lo stile barocco descrive, in suo onore, la struttura “monarchica” dell’alveare. “È stato detto molto sull’importanza fondamentale delle api - racconta Max Casacci su “The Queen” - nei meccanismi della catena alimentare e sull’emergenza della scomparsa di molte varietà di insetti impollinatori. Ma le cose che ho scoperto, registrando i suoni dell’arnia armato di tuta protettiva, che riguardano la struttura “monarchica” dell’alveare, hanno davvero dell’incredibile. A partire dalla figura di una regina, intrappolata nel suo ruolo “regnante” un po’ come la malinconica Maria Antoniette del film di Sophie Coppola. Ho voluto immaginare una danza in suo onore, anche perché le api usano “danzare” durante lo svolgimento di alcune importanti funzioni sociali. Ho usato una cadenza da ballo di corte e un intreccio “barocco” per richiamare la struttura “monarchica” dell’alveare. Il suono di un oboe immaginario è stato ricavato proprio dal verso dell’ape regina. Con i ronzii delle api catturati vicino ai microfoni ho intonato una linea di basso, con quelli più diffusi dell’arnia ho ricavato clavicembali e ghironde. Oltre al campionatore ho anche utilizzato massicce dosi di “autotune”, per stabilizzare le note. Sì, l’effetto comunemente utilizzato nella musica trap”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA