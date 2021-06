Briga lancia un "Test Rapido", online il nuovo singolo: «Ditemi che ne pensate, in attesa dell'album»

Mattia Briga lancia un “Test rapido” dal suo account Instagram e fa ascoltare il suo nuovo singolo. Una sorpresa da parte di Briga che dal suo account social ha presentato il primo singolo del suo nuovo album, chiedendo ai follower di dare un giudizio sul pezzo.



Briga lancia un “Test rapido”

Briga è tornato e da Instagram presenta il suo nuovo singolo, “Test rapido”. Una sorpresa per i follower del cantante, in grande attesa per il suo ritorno. Briga ha presentato il suo nuovo singolo e poi dal social ha chiesto ai fan un parere sul pezzo: “Test Rapido – ha scritto nella didascalia della condivisione - 💿 Questo è solo un assaggio di quello che sarà il mio nuovo album. Ditemi che ne pensate nei commenti. Sta arrivando 🔥 📹 @piermatteiphoto 🕹 @prezbeat (Mix & Master)”.

Il video della canzone di Briga ha subito registrato alti numeri di visualizzazione e a giudicare dall’accoglienza dei suoi follower “Test rapido” è già un successo. Date le premesse e questo primo assaggio, l’attesa per il suo prossimo e imminente album si fa sempre più alta.

