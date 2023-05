Matteo Paolillo: «Il successo di "Mare Fuori"? Ho conosciuto tanta umanità»

Si intitola Come Te (per ADA Music Italy) il primo album di Matteo Paolillo. Reduce dal successo della serie Mare Fuori e autore di Origami all'alba, colonna sonora della terza stagione, Matteo - con il suo fedele producer Lolloflow - ha confezionato 11 brani in cui canta essenzialmente di empatia e quotidianità.

<h2>Matteo Paolillo, Come Te</h2>

A partire dalla prima traccia, Intro - L'Arte, che sembra più introdurre all'ascoltatore cosa sia la musica per il cantautore e attore.

«Più che un’introduzione, è un prologo e un manifesto della mia musica. - ci dice Matteo - Ovviamente la musica assume varie forme per arrivare all’ascoltatore, ma io parto da una forma più primordiale, più poetica. Del resto, bisogna trovare dei compromessi per permetterne la fruizione. Volevo mettere qualcosa del genere, che va più verso la direzione della recitazione che della musica. In qualche modo volevo trovare un anello di congiunzione».



