Matteo Bocelli, applausi Oltreoceano all'American Icon Awards

, il grande evento filantropico americano che quest'anno ha premiato Al Pacino con il suo riconoscimento maggiore e ha visto tra i suoi premiati Quincy Jones, Robert de Niro, e l'icona sportiva Evander Holyfield (foto, sotto)L'annuale gala è diventato rapidamente uno degli eventi charity più importanti a livello internazionale e tra i suoi ospiti quest'anno c'è stato anche Matteo Bocelli, in fortissima ascesa anche in America che si è esibito sulle note di Fall on Me e Say Something insieme a David Foster. 22 anni, Matteo ha intrapreso la carriera del padre e, seppur ancora studente al Conservatorio, ha duettato con lui in "Fall on me", brano contenuto nell'ultimo album del tenore "Sì" e colonna sonora al film Disney "Lo schiaccianoci e i Quattro Regni". Il video della canzone ha raggiunto in pochi mesi quasi 50 milioni di views.