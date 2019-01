Massive Attack, i 21 anni del loro album Mezzanine: tour e disco celebrativo

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I MASSIVE ATTACK tornano in Italia con tour che celebra l’anniversario dell’uscita del loro disco MEZZANINE.Il tour farà tappa in Italia con tre imperdibili concerti il 6 febbraio 2019 a Milano (Mediolanum Forum), l’8 febbraio a Roma (Palazzo dello Sport) e il 9 a Padova (Kioene Arena).MEZZANINE XX1 sarà una produzione nuova dal punto di vista audio e video con contributi di Elizabeth Fraser e la realizzazione di Robert Del Naja (a cui hanno collaborato altre personalità di prossimo annuncio). Lo show re-immaginerà Mezzanine 21 anni dopo la sua uscita, con un nuovo sound ricostruito attraverso i sample e le influenze originali.Robert Del Naja ha affermato: “Sarà un lavoro notevole e coeso, il nostro viaggio cerebrale da incubo più nostalgico e personale”.Una scatola sensibile al calore appositamente progettata includerà un libro con immagini esclusive di Robert Del Naja e Nick Knight. 3 pezzi di vinile colorato includeranno la versione rimasterizzata di Mezzanine e remix inediti di Mad Professor delle sessioni originali del 1998.Una versione 2xCD includerà i remix di Mad Professor e uscirà come una riproduzione del digipack originale di Mezzanine.Il cofanetto Mezzanine e il CD saranno disponibili per il pre-ordine con la spedizione del CD da novembre e il cofanetto da dicembre.