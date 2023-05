Massimo Ranieri malato: rinviate a ottobre le date dello spettacolo a Perugia e Grosseto

di Redazione web

Massimo Ranieri è costretto a rinviare le date del suo spettacolo ad ottobre per gli appuntamenti di Grosseto e Perugia. A comunicarlo è l'organizzazione che annuncia la malattia del cantante: «A causa di un sopraggiunto forte stato influenzale, le repliche di Grosseto e Perugia, previste per il giorno 27 e 28 maggio 2023, vengono posticipate nel mese di ottobre prossimo». Ecco quando si terranno gli spettacoli.

Massimo Ranieri, spettacolo rinviato per malattia

Le date dello spettacolo di Massimo Ranieri al Teatro Moralcchi di Perugia e al Teatro Moderno di Grosseto sono rinviate a ottobre.

Ranieri, infatti, è stato colpito da una forte afonia che non gli consente di portare a termine, come meriterebbe, il suo spettacolo previsto proprio questa sera a Perugia. Lo stato influenzale, infatti, gli ha fatto perdere la voce. L'afonia, risolvibile in una settimana, però, costringe il cantante a rinviare lo spettacolo, dopo la stagione estiva.

Per questo motivo, le date saranno spostate, rispettivamente, a Perugia il 24 ottobre 2023 e a Grosseto 25 ottobre 2023. Per entrambi gli spettacoli rimangono validi i biglietti acquistati in precedenza rispettando settore e posto. In caso di rimborso è possibile richiederlo entro e non oltre il giorno 30 luglio 2023.



