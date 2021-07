Mascagni festival: dal 25 luglio parte la seconda edizione. Protagonista della prima serata, Michele Placido

Riparte il Festival Internazionale Pietro Mascagni. Sulle orme del celebre compositore, dal 25 luglio si aprirà la seconda edizione che ospiterà un programma ricco di eventi.

Protagonista della prima serata, dal titolo “Mascagni e il Mare”, Michele Placido, uno degli attori e registi più importanti del nostro cinema, teatro e tv: in un paesaggio marino di grande bellezza naturalistica, come le Secche della Meloria un attore, un pianista, una ballerina, daranno vita a un monologo concertato per celebrare e descrivere il compositore Pietro Mascagni, la sua vita e la sua arte, da un’angolazione originale e suggestiva come il suo rapporto con il mare della città in cui è nato e vissuto. «C’è un’incredibile coincidenza tra me e il Festival Pietro Mascagni – ha recentemente dichiarato l’artista pugliese ai microfoni della trasmissione I lunatici su RAI Radio 2 – io sono nato vicino Cerignola dove Mascagni ha composto proprio Cavalleria Rusticana e mio padre mi portava lì a vedere l’opera in teatro. Ero un bambino di 9, 10 anni e sentire l’intermezzo di Cavalleria mi ricorda sempre la campagna assolata della mia infanzia. E’ una grande emozione per me: Mascagni è il musicista che amo di più e sarò voce recitante di un bellissimo monologo di Chiara Atalanta Ridolfi che immagina Mascagni che lascia Livorno e va incontro alla sua avventura della vita”.

Il programma del Festival è consultabile qui: https://mascagnifestival.it/mascagni-festival-2021/

