Marracash, il suo nuovo album "Persona" è già disco di platino

Marracash

Venerdì 29 Novembre 2019, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da lunedì il nuovo album(Island/Universal Music) èe sono stati certificati oro anche i brani, dopo aver ottenuto la scorsa settimana la certificazione oro anche per(dati diffusi da Fimi/GfK Italia).L’album, l’8 novembre, ha esordito al primo posto della classifica dei dischi (rimanendoci per due settimane consecutive), dei vinili e della Top Singoli, con 12 pezzi nelle prime 13 posizioni! Inoltre, il disco ha superato i 110 milioni di stream e, già nelle prime 24 ore dall’uscita, aveva dominato la Top 50 Italia di Spotify con 15 pezzi nelle prime 16 posizioni, la Global di Spotify con ben 6 brani, nonché la vetta di tutte le piattaforme digitali.Disponibile in fisico e digitale al link https://island.lnk.to/Persona, questa la, che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio dell’artista:– I denti (Prod. Marz, Low Kidd)– Lo scheletro feat. Guè Pequeno (Prod. Marz)– Il cervello feat. Coez (Prod. TY1) - contiene un campione del brano “Quelli che Benpensano” di Frankie HI-NRG MC– Il sangue feat. Massimo Pericolo (Prod. Marz)– Il fegato (Prod. Marz)– I polmoni (Prod. Zef, Marz)– La pelle feat. Mahmood (Prod. TY1 & Dardust)– L’ego feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta (Prod. Marz, Charlie Charles)– I muscoli feat. Luchè (Prod. Low Kidd, Demo Casanova, Rashaad Wiggins per Ahkuhmz Razor)– Il ca**o (Prod. Low Kidd)– I nervi (Prod. Marz, Zef)Il cuore (Prod. Big Fish)– L’anima feat. Madame (Prod. Marz)– Gli occhi (Prod. Marz)– Lo stomaco feat. Cosmo (Prod. Marz)