Mario Venuti: «Viene Natale? Quando Kaballà chiama io accorro. Non vedo l'ora di fare il vaccino»

«Quando Kaballà chiama, Mario Venuti accorre». È uno dei motivi per cui il cantautore siracusano ha detto subito sì al progetto grazie al quale è sbarcata sul web «Viene Natale», la canzone scritta dal compositore con cui collabora da una ventina d’anni, un sodalizio forte sul versante musicale e amicale. Un’iniziativa che ha riunito trenta artisti siciliani nel segno della sensibilizzazione alla prevenzione del Covid-19 e della solidarietà alle famiglie degli operatori sanitari che hanno sacrificato la propria vita in corsia negli ultimi dieci mesi

Un’adesione immediata, entusiasta.

«Quando Pippo (Rinaldi, in arte Kaballà, ndr) mi ha mandato il provino del brano, ho trovato subito che “Viene Natale” fosse una canzone bellissima, ispirata nella sua semplicità, con un ritornello che cattura. L’intento è nobile e l’averlo condiviso, pur se a distanza, con un gruppo di persone che per gran parte, più che colleghi, sono amici di lunga data, mi ha motivato ancora di più, è stata una bella rimpatriata».

L’atmosfera del lockdown per un artista, tra compulsione creativa, voglia di streaming o di silenzio. Per Mario Venuti com’è stato?

«In primavera con i miei musicisti ho dato vita al progetto “Casacasa Live Session”, sette brani lungo sette settimane, registrati rigorosamente ognuno nella propria abitazione: mie canzoni, dai Denovo all’ultimo album, qualche cover. Sono ancora molto cliccate sul web. Poi d’estate mi sono mosso parecchio: dalle master class e dai concerti con un quartetto d’archi con il Conservatorio di Cosenza ai live al teatro greco di Siracusa e alla Villa Bellini di Catania. Non me ne sono stato con le mani in mano. E infine è nato il nuovo disco».

Quando uscirà?

«In primavera, a gennaio cominciamo il mixaggio. Sono 11 brani inediti. Sono contento perché dopo tanto pop-rock-elettronica, torno ad una dimensione più acustica, a certe atmosfere sudamericane, tropicali. Ad un Mario Venuti anni ’90. Di più non posso dire».

Al di là del lutto, del dolore, della paura, che ci ha insegnato questo tempo sospeso del Covid?

«A gestire il nostro rapporto con le tecnologie, ad esempio: forse abbiamo imparato a governarle di più, con lo smart working ci siamo spostati di meno e i benefici sul versante ecologico si sono avvertiti. Ma abbiamo anche capito che non si può vivere tutta la vita “da remoto”, che ci mancano gli abbracci, i sorrisi che le mascherine occultano, a noi musicisti manca il contatto fisico che si instaura tra palco e platea. Però, per il bene di tutti, dobbiamo pazientare ancora un po’».

Pronto il braccio per il vaccino?

«Lo farò di corsa, quando verrà il mio turno. Sono figlio dell’Illuminismo, bisogna affidarsi alla ragione, alla scienza, non avere preclusioni né sospetti».

La prima cosa che vorrebbe fare una volta pienamente tornati alla normalità.

«Un flashmob: abbracci e baci per tutti, nelle strade, nelle piazze».

C’è come un pressing quotidiano su Sanremo: lei che di festival ne ha fatti cinque all’Ariston da solista, uno coi Denovo al Palarock e diversi da autore che ne pensa?

«Ci dovranno essere soprattutto le garanzie medico-sanitarie per un Sanremo il più normale possibile che non sarà mai, comunque, quel festival che siamo abituati a vivere».

Aveva inviato un brano al festival o quest’anno non aveva voglia di tornarci?

«No, col nuovo disco in cantiere non avevo mandato nessuna canzone. Poi… tornare, non tornare… con Sanremo si sa: mai dire mai».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 19:49

