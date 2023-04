Mario Merola, morta la moglie Rosa Serrapiglia. Napoli in lacrime, l'annuncio del figlio Francesco: «Mamma’ mo va abbraccia a papà»

di Redazione web

Grave lutto nel mondo della musica napoletana. Dopo una breve malattia s'è spenta domenica, proprio nel giorno di Pasqua, Rosa Serrapiglia, 83 anni, vedova di Mario Merola, il re della sceneggiata napoletana scomparso nel 2006. È stato il figlio Francesco Merola ad annunciarne la morte con un post sui social: «Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità».

La malattia

Proprio Francesco, nei giorni scorsi, aveva provato a rassicurare i follower sulle condizioni della madre: «Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici. Spero presto di fare un video messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito, torna sta casa aspetta a te».

La signora Merola

A Pasqua, invece, la triste notizia. Donna Rosa non c'è più, s'è finalmente ricongiunta al suo Mario. Ma il suo ricordo resterà indelebile nei cuori di tanti napoletani che ancora ricordano, ad esempio, la festa che il re della sceneggiata aveva voluto organizzare il 19 settembre nella chiesa del Carmine, «fora 'a marina», dov'era nato. Una piedigrotta Merola, un sogno di una notte di fine estate. L'artista aveva voluto festeggiare nel giorno di San Gennaro e nel «suo» porto i settant'anni, che coincidevano con i 40 di carriera e i 45 di matrimonio con la sua Rosetta. Festeggiare tutto insieme, non avvertendo separazione tra vita pubblica e privata, tra la cerimonia in chiesa, quella a Santa Lucia con l'amico governatore Bassolino, quella di piazza col suo popolo, al porto. Il maestro Ferrigno aveva confezionato per lui in quell'occasione un gadget-bomboniera, un pastore con i suo volto e il mantello da zappatore. Rosetta ne era orgogliosa: «Mario, il presepe è più bello se ci sei anche tu», scherzava.

