Mario Biondi, il tour con i Quintorigo e il nuovo brano "I wanna be free"

ha annunciato che ad accompagnarlo nelle date del tour teatrale di dicembre ci sarà una speciale super band, composta da. Una collaborazione che nasce sul palco dell’Umbria Jazz di Perugia lo scorso 21 luglio dove Mario è stato headliner della serata. Graditissimi ospiti sul palco sono stati in quell’occasione proprio i Quintorigo.«E sperimentazione sia! Ho pensato ad un connubio tra il moderno progressive dei Quintorigo, la maestria Jazz-Fusion di Federico Malaman, la grande conoscenza dei sound elettronici e l’esperienza nella pop music di Massimo Greco, unita alla giovane e potente arte del diciassettenne Tosh Peterson alla batteria - racconta il cantautore - l’idea è quella di rinnovare e potenziare un repertorio consolidato e fonderlo con novità piene di colori e sounds accattivanti per questo tour teatrale. Vi invito a condividere questa esperienza con noi».Il fortunato incontro artistico dà vita anche a un nuovo brano inedito di Mario Biondi, che sarà in radio dal 9 novembre: "I wanna be free”, scritto da Biondi e Max Greco (musica), Jeff Cascaro e Robin Meloy Goldsby (testo), mixato da Mo Husler a Londra e masterizzato agli Abbey Road Studios.Nelle date di novembre Mario Biondi sarà accompagnato invece dalla sua storica band di sei musicisti - Max Greco (tastiere), Federico Malaman (basso), David Florio (chitarre e percussioni), Marco Scipione (sax), Fabio Buonarota (tromba) e Alessandro Lugli (batteria).Di seguito il calendario aggiornato del “Mario Biondi Tour 2018” prodotto e organizzato da F&P Group: 6 novembre Teatro Grande di Brescia, 24 novembre Palazzetto Fevi di Locarno, 26 novembre Teatro Petruzzelli di Bari, 30 novembre Anfiteatro Comunale di Mogoro (Oristano), 3 dicembre Teatro Augusteo di Napoli, 5 dicembre Teatro degli Arcimboldi di Milano, 8 dicembre Teatro Ariston di Sanremo, 10 dicembre Teatro Openjobmetis di Varese, 12 dicembre Teatro Colosseo di Torino, 13 dicembre Obihall di Firenze, 15 dicembre Teatro Regio di Parma, 18 dicembre Auditorium Santa Chiara di Trento, 19 dicembre Gran Teatro Geox di Padova, 21 dicembre Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, 22 dicembre Europa Auditorium di Bologna, 27 dicembre Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali info: www.fepgroup.itLEGGI ANCHE Carpentieri & De Carmine Principe, la Napoli moderna di Core Mio