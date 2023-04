I Marillion: «Due giorni di festa per i 40 anni della nostra carriera in Italia, il Paese di Dio»

Buongiorno Steve... partiamo dal Marillion Weekend, la due giorni di eventi con un fitto calendario di incontri in programma il 28 e 29 aprile al Gran Teatro Geox di Padova. Cosa accadrà?

«Il Marillion Weekend italia inizierà giovedì 27 aprile sera, in realtà. Sappiamo che molti dei nostri fan saranno in Italia già giovedì pomeriggio, per cui abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico organizzare una serata speciale. Pertanto, la rock band italiana RanestRane, suonerà al Radio City Music Hall di Padova uno spettacolo intitolato "RanestRane - Marillion Weekend Appetizer".

Ho collaborato con RanestRane in passato e il loro tastierista, Riccardo, è un membro della Steve Rothery band. Sono tutti musicisti davvero bravi, quindi il loro spettacolo sarà un ottimo inizio per il Marillion weekend.

Venerdì 28 aprile il Gran Teatro Geox aprirà le porte del suo foyer già alle 17.30 per consentire il raduno dei fan. Questo sarà - per chi non potrà andare giovedì sera - l'appuntamento rompighiaccio. Ci sarà un'area esterna con stand gastronomici, oltre al fornitissimo bar del Geox, e tutti potranno mangiare, bere e conoscersi meglio, ascoltando sempre un po' di musica. La sala principale sarà aperta alle 19.00 e Riccardo Romano Land sarà la band di supporto, a partire dalle 20.00. Il nostro spettacolo inizierà alle 21.15.

Sabato 29 aprile il Gran Teatro Geox aprirà alle ore 17.00. Alle 19.00 i fan entreranno nella sala principale, dove dalle 20.00 assisteranno ad “An Audience With Marillion”, un momento di condivisione e divertimento con tutti i membri della band sul palco, pronti a rispondere ad alcune domande raccolte dalla nostra manager Lucy Jordache. Il nostro spettacolo finale inizierà alle 21.15.

Sia venerdì che sabato, al termine dei nostri spettacoli, i fan potranno sostare nel Foyer fino a tarda notte per continuare ad ascoltare musica dal vivo, grazie ad un cantante italiano, Davide Marani, che suonerà alcuni classici rock».

Cosa significa per lei suonare dal vivo?

«Nel corso degli anni mi sono reso conto di quanto la musica della band e le mie parole abbiano risonanza sui nostri fan a livello viscerale. Suonare dal vivo mi dà la possibilità di vederlo accadere. Guardare giù dal palco e vedere le loro labbra muoversi a tempo con le mie, vedere l'emozione negli occhi delle persone, giovani e meno giovani e assistere al viaggio che le persone fanno durante le canzoni. È davvero straordinario».

Avete una grande base di fan in Italia. Che rapporto ha con il nostro Paese?

«L'Italia è unica sotto molti aspetti. Lo considero il paese di Dio, sul serio. La bellezza naturale della campagna, il clima, le incredibili antichità, città come Verona, Roma e Venezia sono letteralmente opere d'arte in sé. Il cibo (come può un semplice piatto di fragole avere un sapore più sorprendente che altrove?!), il caffè!! I vestiti! La Ferrari. E poi, ovviamente, ci sono le persone: belle, eleganti e piene di passione. E avete ANCHE Andrea Bocelli, la più bella voce maschile che abbia mai sentito. Amico, siete viziati voi italiani».

...E in generale gli italiani amano il rock progressivo, anche perché c'erano molti gruppi prog italiani famosi. Ne conosce alcuni?

«Ricordo di aver ascoltato “The World Became the World” della PFM quando avevo 17 anni e ho ancora in mente quella strofa: “..I turned to see the raindrops like a thousand poet's words cast their circles on the stones” (Mi voltai per vedere le gocce di pioggia come le mille parole del poeta che spruzzano i loro cerchi sulle pietre). Quella strofa non mi ha mai lasciato».

Possiamo ancora definire la vostra musica come prog?

«Penso che i generi siano tanto fuorvianti quanto offensivi per chi crea arte. Quando qualcuno dipinge un'immagine e pensa "Dipingerò seguendo questo stile o quell’altro", allora può anche stare in piedi come esperimento, ma non sarà mai un'immagine onesta e probabilmente non avrà valore come opera d'arte. Qualsiasi artista degno di questo nome funzionerà in molte direzioni a seconda del momento dell'ispirazione. Ciò che è importante è che la musica sia originale, contenga verità, sia spontanea e naturale piuttosto che colta o, peggio ancora, autoconsapevole. I Marillion sono altrettanto a loro agio nello scrivere una canzone strutturata in strofa/ritornello di 3 minuti quanto un pezzo concettuale episodico e tentacolare di 20 minuti. Tutto ciò che conta sono verità e l'onestà. Il genere è autocoscienza. E l'autocoscienza nega sia la verità che l'onestà».

La vostra carriera dura da 40 anni e il vostro ultimo album è “An Hour Before It's Dark”. Qual è la sua particolarità rispetto al resto della vostra carriera?

«Musicalmente, c'è l'aggiunta, per la prima volta, di un Coro (Choir Noir https://www.choirnoir.com/) che ha dato ad alcune delle canzoni un nuovo sound, insieme ai contributi del quartetto d'archi “In Praise of Folly” e del percussionista Luis Jardim. AHBID è stato concepito e scritto durante il blocco della pandemia e questo ha fatto sì che (nonostante io avessi promesso il contrario) la musica e le parole riflettessero i nostri recenti dilemmi, in particolare la crisi ambientale, l'attuale estinzione di massa e la pandemia di Covid. Le canzoni fanno riferimento a un pianeta che lotta e scricchiola sotto il peso e lo stress dell'umanità - l'animale intelligente che lavora ossessivamente per perseguire i suoi interessi egoistici e la brama fuorviante per un'illusione di lusso. L'album chiede “Come si è arrivati a questo? E potremmo raddrizzare le cose, perché siamo abbastanza intelligenti, ma siamo abbastanza illuminati da fare ciò che è necessario?"».

In questi 40 anni, quali album considera cruciali per la vostra evoluzione?

«Ogni album è stato cruciale, perché ogni album è stato un tentativo di andare avanti. Allontanarsi dal precedente e provare a ridefinire la nostra musica. Siamo stati sempre più liberi nel tempo, man mano che prendevamo sempre più controllo sulla nostra musica e riuscivamo a evitare le interferenze del music business o dell'autocoscienza di cui sopra. Ora siamo in una posizione in cui non abbiamo un modello su cui lavorare. Non abbiamo bisogno di creare forzatamente singoli radiofonici o ciò che è attualmente di moda. La nostra base di fan in tutto il mondo è abbastanza grande e CREDE in noi abbastanza da permetterci di cambiare e crescere in modo naturale. Se fossi costretto a darti il nome degli album cardine allora, oggi direi Brave, Marbles, Somewhere Else, FEAR e forse il nuovo lavoro. Ma chiedimelo di nuovo domani e potrei darti un elenco diverso».

Che musica ascolta oggi? Quali sono i suoi artisti preferiti?

«Tendo ad apprezzare la musica che non so come costruire. Molta musica, dal pop all'indie-rock e al rock, non mi entusiasma molto, perché so come si fa e da dove viene; quindi, gran parte di ciò che sento alla radio mi lascia piuttosto freddo.

Se ascolto musica a casa, probabilmente apprezzerò il dub reggae o la samba. Ieri sera stavo ascoltando Sergio Mendes e ballavo. Adoro i Blue Nile e il loro approccio alla costruzione delle loro canzoni. Amo i Massive Attack, i Radiohead, Rufus Wainwright. Darryl Hall e John Oates hanno realizzato un album intitolato "Along The Red Ledge" che non è molto famoso ma è meraviglioso (ascoltatevi "August Day"). Darryl Hall è probabilmente la più grande voce maschile bianca del mondo, mentre Paul Buchanan è probabilmente il più pieno di sentimento e onestà. Ovviamente devo citare i Beatles, Leonard Cohen e i vecchi grandi come Nina Simone, Al Green, Sinatra, Matt Monroe, Andy Williams, Nat King Cole, Louis Armstrong. Ma amico mio, quell'Andrea Bocelli è difficile da battere».

Ha altri progetti discografici in programma dopo questo tour?

«Sto per pubblicare 3 nuovi brani con Richard Barbieri (Porcupine Tree). Abbiamo già realizzato un album insieme chiamato "Not The Weapon But The Hand" e un EP chiamato "Arc Light", ma di recente siamo tornati su certa musica che era rimasta sullo scaffale e che sembrava troppo bella per essere lasciate nell’oscurità. Ho registrato alcune idee vocali aggiuntive e Richard le ha mixate. È molto diverso! Inizialmente lo caricheremo su BandCamp. L'anno prossimo i Marillion torneranno in studio qua e là per iniziare il processo di scrittura di ciò che verrà dopo. Ho anche contribuito come voce solista a un progetto che il produttore Trevor Horn sta mettendo insieme. Non sono sicuro di quando vedrà la luce del giorno, però: è leggendariamente meticoloso!».

