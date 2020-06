"Mare di palstica", Alex Polidori dal cinema alla musica per contrastare l'emergenza ecologica

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 15:15

”, il nuovo singolo dida venerdì 26 Giugno sarà disponibile su Spotify e in tutti i principali digital store. Un brano, da parte cantautore, attore e noto doppiatore sull’ormai tristemente famosa emergenza ecologica.“Mare di plastica” (scritto dallo stesso Alex insieme a Francesco Sponta e Marco Di Martino) arriva dopo pezzi dall’ottimo riscontro come “Va tutto bene”, “Non lo faccio apposta”, “Paranoico” sino al recente “Virus Bastardo”: “è un brano – ha spiegato - dalla forte valenza sociale al quale sono molto legato. Il progetto nasce in seguito all’interesse scaturito dopo aver visto un servizio in tv in cui si parlava dell’emergenza ambientale. Ho iniziato così a documentarmi, appassionandomi a questo tema, cercando di capire quale potesse essere la forma migliore per dare il mio contributo concreto a questa cara questione. La musica ha un potere formidabile e riesce a veicolare i messaggi meglio di qualunque altro mezzo di comunicazione e forma d’arte. L’idea che con una canzone avrei potuto contribuire, anche in minima parte, a sensibilizzare le persone spingendole a cambiare le proprie abitudini e a rispettare il nostro pianeta, mi ha convinto a finire “Mare di Plastica”, condividendolo con tutto il mio pubblico”Alex Palidori è entrato nel mondo dello spettacolo già da bambino con “Bravo Bravissimo” di Mike Buongiorno, per poi prestare il suo volto per diversi impegni in tv. Dalla memorabile apparizione al Festival di Sanremo” del 2003 condotto da Pippo Baudo, dove interpretò il surreale Sindaco di Scasazza al fianco di Nino Frassica sino ai ruoli come attore nelle fiction “Il Bello Delle Donne”, “Ricomincio Da Me”, “Padri”, “Giovanni XXII”, “Cuccioli”, “Caldo Criminale”, e la sitcom “Fiore e Tinelli” in onda su Disney Channel. Nel mondo del doppiaggio ha prestato la voce per l’Italia del famosissimo pesciolino Nemo adorato da grandi e piccini. Dal 2016 presta la voce al giovanissimo Spider- Man (Tom Holland) in “Captain America: Civil War”, “Spider-Man: Homecoming”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” e “Spider-Man: Far From Home”. Dal 2017 è inoltre la voce italiana dell’attore nominato all’oscar Timothèe Chalamet in “Chiamami Col Tuo Nome”, doppiaggio che gli ha consentito di vincere il premio come miglior doppiatore al Festival nazionale del Doppiaggio (2019), “Lady Bird” e “Un giorno di pioggia a New York”, film di Woody Allen.