Marco Mengoni, un nuovo episodio de “Il riff” con Camihawke: dal 6 maggio il nuovo singolo "No Stress"

Da domani, giovedì 5 maggio, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming l’undicesimo episodio de Il Riff di Marco Mengoni, in cui il cantautore incontra Camihawke, content creator, onnivora di musica, emozioni e dotata di una spiccata curiosità. Intanto, dal 6 maggio esce il nuovo singolo inedito "No stress" e presto partirà il tour negli stadi.

La seconda stagione de Il Riff di Marco Mengoni ha già visto come ospiti Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli, Gregorio Paltrinieri, Pif, Drusilla Foer, Frank Matano, Mia Ceran, Gazzelle e Matteo Piano. Nell'ultimo episodio ci sarà Camihawke. Amore verso la pittura, la musica e la pasta al forno: sono questi alcuni dei punti in comune che Camilla Boniardi, in arte Camihawke, e Marco Mengoni hanno scoperto durante la loro chiacchierata trovandosi molto simili, complice anche il fil rouge della forte passione per la musica che li accomuna e che si respira dai social di Camilla. Marco pone poi l’attenzione su “Per tutto il resto dei miei sbagli”, il romanzo di Camihawke, uno dei tanti piccoli grandi sogni nel cassetto che è riuscita a realizzare grazie alla sua grande capacità di arrivare al proprio pubblico in modo originale, sincero e diretto. Camilla racconta quanto questo suo esordio letterario sia stato un labor limae lungo e difficile, totalmente diverso dall’approccio e dal metodo di scrittura che utilizza per i social, ma che con dedizione, passione e costanza è riuscita a portare a termine con grande successo.

Durante la conversazione l’attenzione di Marco si sposta sul cyberbullismo, una tematica che sta molto a cuore ad entrambi e che Marco ha avuto modo di affrontare quest’anno sul palco di Sanremo in un toccante dialogo con Filippo Scotti. Dal confronto con Camilla emerge che l’insulto dietro uno schermo è in grado di ferire tanto quanto dal vivo, se non di più, notando quanto i social vengano utilizzati come valvola di sfogo per motivazioni e problematiche personali ingiustificabili. Camilla sostiene che bisognerebbe iniziare a prendere maggiormente sul serio questa forma di prepotenza virtuale, imponendo una regolamentazione più ferrea, dal momento che i social sono sempre più utilizzati da giovani ragazzi facilmente influenzabili e manipolabili. In chiusura di episodio, Camilla svela a Marco e agli ascoltatori il suo Riff, ovvero la noia, quella parte del carattere della content creator che l’ha spronata a mettersi in gioco, sperimentare il più possibile e uscire dalla propria comfort zone, proprio come accade ai bambini, i quali esprimono al meglio la propria creatività quando sono annoiati e poco stimolati.

La nuova stagione de Il Riff di Marco Mengoni, primo podcast realizzato da un artista italiano e disponibile dal 2019 gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming e podcast, è arrivata a pochi giorni di distanza dall’uscita di Materia (Terra), il nuovo album per Epic Records Italy / Sony Music Italy (certificato disco di platino) Dopo i successi dei singoli Mi fiderò (feat. Madame), disco di platino, Cambia un uomo, disco d’oro, e Ma stasera, doppio disco di platino, contenuti nell’album Materia (Terra), certificato disco di platino, il 61° della carriera di Marco Mengoni, esce venerdì 6 maggio No Stress (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo inedito del cantautore, che conta, ad oggi, oltre 1,6 miliardi di stream audio/video.

No Stress è un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, che ci allontani dalla frenesia in cui siamo immersi per creare quello che potrebbe essere quasi un nostro personalissimo mantra, che regali positività e ci permetta di ricaricare le batterie. Scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef – che è anche produttore del brano – è contaminazione, liberazione: non serve correre, abbiamo bisogno dei nostri tempi, di prendere fiato. Il brano è un insieme di percorsi, stati d’animo, dettagli e immagini ben definite che la voce di Marco raccoglie e libera in questo brano che ci porta verso la prossima estate. Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi per cui sono stati già venduti oltre 70.000 biglietti. Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: #MarcoNegliStadi, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 14 giugno 2022 a Villa Manin a Codroipo per la data zero, il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi. Radio Italia è la radio partner del tour.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 15:03

