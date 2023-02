Mengoni: «Io favorito al Festival? Per me è solo una festa»

di Rita Vecchio

«Sono il favorito del Festival? Ho visto le pagelle degli ascolti, lo ammetto. Quanto è cambiato in dieci anni! Se dovessi cantare dopo Zelensky? Non ci vedo nulla di oscuro, se fosse un messaggio di pace, sarebbe in linea con quello che sono oggi». Marco Mengoni torna in gara al Festival di Sanremo, dopo l’esordio del 2013 con “L’essenziale”. I bookmaker lo danno sul podio con “Due Vite”. «Il pronostico può mettere pressione, ma vorrei vivere questo momento come una festa. Se si vince bene, altrimenti fa niente».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 06:10

