Marco Mengoni, Atlantico Tour anche in autunno. Ecco tutte le date, annunciate per la prima volta dal pubblico

Marco Mengoni, cinque appuntamenti estivi per "Fuori Atlantico": ecco dove L’annuncio dei nuovi appuntamenti è arrivato ieri sera direttamente dal pubblico del Mandela Forum di Firenze, che ha svelato assieme a Marco data per data il nuovo calendario, durante uno degli innumerevoli sold out di, l’avventura live diche non accenna a fermarsi e ha già venduto oltre 200 mila biglietti. Dopo il successo delle 5 anteprime europee, le date nei palazzetti ancora in corso e i cinque speciali appuntamenti estivialla scoperta della bellezza, lo show tornerà in autunno con nuove date in tutta Italia e in Europa, dove Marco potrà riabbracciare il suo pubblico e toccare anche alcune delle città che non ha ancora raggiunto.

ATLANTICO TOUR – NUOVE DATE

6 NOVEMBRE PERUGIA – PALA EVANGELISTI

8 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

9 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12 NOVEMBRE MANTOVA – GRANA PADANO ARENA & THEATRE

14 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA

17 NOVEMBRE PESARO – VITRIFRIGO ARENA

19 NOVEMBRE FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

22 NOVEMBRE ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

26 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

28 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL

8 DICEMBRE FRANCOFORTE – BATSCHKAPPE

10 DICEMBRE COLONIA – CARLSWERK 15 DICEMBRE BARCELLONA – SALA BARTS

18 DICEMBRE LONDRA – SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

Mercoledì 22 Maggio 2019, 11:10

che sta collezionando un sold out dopo l'altro si avvia alla conclusione di questa prima leg. Lo show sarà anche stasera a Firenze, il 24, 25 e 26 maggio all'Arena di Verona (tre sold out consecutivi) e terminerà con Rimini sold out (29 maggio) e Bologna (30 maggio). Prima di regalare nuovi appuntamenti al suo pubblico in autunno Marco Mengoni porterà la sua musica in cinque location inedite con, per valorizzare il patrimonio artistico e le bellezze della natura, proseguendo la collaborazione con National Geographic di cui Mengoni è ambasciatore italiano della campagna Planet or Plastic? Nel frattempo, a quasi due mesi dall'uscita il singolo Muhammad Ali è ancora stabile tra i brani più suonati dalle radio.