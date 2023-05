Mengoni: «All'Eurovision porto Due vite, mi divertirò»

di Rita Vecchio

Continua il viaggio di “Due vite” per Marco Mengoni. Un bel viaggio, emotivo e intimo prima ancora che artistico, che dalla vittoria all’ultimo Festival di Sanremo lo porta dritto all’Eurovision. «“Due vite” riguarda la mia esperienza personale». Ed è il valore affettivo per il cantautore di Ronciglione a convincerlo a non cambiare la canzone (oggi certificata doppio platino) con cui andare in gara insieme agli altri 36 Paesi al Song Contest dal 9 al 13 maggio sul palco del Liverpool Arena (le due semifinali del 9 e 11, saranno in prima serata su Rai 2, la Grand final del 13 maggio, in diretta su Rai1). «Era giusto condividerla con l’Europa», racconta emozionato in video collegamento dal Regno Unito. «Questa volta, però, voglio divertirmi, voglio portare quello che sono oggi. Ho l’energia giusta, non ho lo stress che avevo nel 2013».



