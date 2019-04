Marco Mengoni a sorpresa in via Roma a Torino sfila con la banda di Mirafiori: sabato 27 parte Atlantico tour al Pala Alpitour

Marco Mengoni show a Torino. Un grande spettacolo a sorpresa ha incantato nel pomeriggio la città di Torino: per salutare la partenza di Atlantico tour, sabato 27 e e domenica 28 aprile al Pala Alpitour di Torino, Marco Mengoni e la sua band sono partiti da Piazza S. Carlo seguendo la Filarmonica Mirafiori per raggiungere Piazza Castello sulle note dell’ultimo singolo Muhammad Ali, accompagnati dagli occhi affascinati di centinaia di fan e curiosi che passeggiavano nelle vie centrali di Torino, accorsi per vedere ciò che stava accadendo.

Tutto esaurito per la data di sabato, ultimi biglietti disponibili per domenica.

Ultimo aggiornamento: 21:58

