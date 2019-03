Marco Mengoni, “Atlantico” è doppio disco di platino. Tutto pronto per il tour che parte il 27 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inarrestabile il successo per, l’ultimo album di inediti diuscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre scorso per Sony Music, e oggi certificato, con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple music.Ancora tra i brani più suonati in radio con la sua Hola (I Say), feat Tom Walker, presentata al 69°Festival di Sanremo e già disco di platino, Mengoni è Ambasciatore della campagna Planet or Plastic? di National Geographic. Mentre è impegnato con le prove del tour che da aprile lo porterà in tutta Europa, ha raggiunto un nuovo record: sono addirittura più di 500 milioni le views su YouTube.Atlantico Tour, il nuovo show prodotto e organizzato da Live Nation ha già venduto quasi 200 mila biglietti e continua a collezionare sold out. Il tour, anticipato da cinque anteprime europee (Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi, Madrid) che confermano la sensazionale crescita della sua musica anche oltre confine, partirà il prossimo 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino per poi proseguire in tutta Italia.