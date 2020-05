Marco Masini e Francesco Renga in duetto nel brano di T'innamorerai da venerdì 8 maggio

Da venerdì 8 maggio sarà in radio “T’INNAMORERAI”, lo storico brano del 1993 di MARCO MASINI, reinterpretato in questa nuova versione 2020 insieme al collega e amico Francesco Renga.



“T’INNAMORERAI” è uno dei brani più rappresentativi del repertorio di Marco Masini, in cui testo, musica e interpretazione si fondono alla perfezione, creando una canzone che è diventata un vero e proprio simbolo degli anni ’90.



Il brano è contenuto nell’album “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” (https://SMI.lnk.to/Masini_30Anniversary), perfetta celebrazione di 30 anni di musica di Marco Masini, un artista capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio estremamente diretto ed espressivo unito a una sensibilità toccante ed empatica, che arriva dritta al cuore delle persone.

Nell’album sono contenuti, 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici e 4 brani inediti, tra cui il singolo presentato all’ultimo Festival di Sanremo, “Il confronto”.



Alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano hanno deciso di festeggiare con Marco la sua fantastica carriera, prestando le loro voci e duettando con lui nel disco: Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D'Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza.



Questa la tracklist di “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” (Sony Legacy): Il confronto (inedito); La parte chiara (inedito), Non è così (inedito); Disperato - feat. Eros Ramazzotti; Ci vorrebbe il mare - feat. Giuliano Sangiorgi; Cenerentola innamorata - feat. Ermal Meta; Perché lo fai - feat. Umberto Tozzi; Ti vorrei - feat. Ambra Angiolini; Vaffanculo - feat. Luca Carboni; T'innamorerai - feat. Francesco Renga; Bella stronza - feat. Modà; Principessa - feat. Nek; Lasciaminonmilasciare - feat. Gigi D'Alessio; L'uomo volante - feat. Jovanotti; Io ti volevo - feat. Annalisa; Che giorno è - feat. Bianca Atzei; Spostato di un secondo - feat. Giusy Ferreri; Tu non esisti - feat. Fabrizio Moro; Fra la pace e l'inferno (inedito) - feat. Rita Bellanza.



A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il tour teatrale di MARCO MASINI, inizialmente previsto per questa primavera.



Il tour avrà quindi inizio il 20 settembre, con l'appuntamento all’ARENA DI VERONA insieme ad amici e colleghi: Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza, Arisa. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 10:52

