Marco Masini: «Il concerto in streaming del 9 maggio dal Teatro La Pergola sarà il primo passo per ritornare nel nostro habitat naturale».

«Proveremo a tornare per una sera nell’habitat naturale del nostro mestiere: la musica». Una possibilità di ripartire, all’insegna di una normalità non del tutto “normale” per Marco Masini che il 9 maggio suonerà in diretta streaming dal Teatro La Pergola di Firenze. Dalle ore 21 si riaccenderanno le luci di un teatro storico che racconterà in breve la sua carriera. «Sarà una sorta di prova generale che ci farà ritrovare la sintonia con i fonici, i musicisti e i tecnici, facendo lavorare una categoria che in questo anno è stata davvero massacrata dalla pandemia. Sarà un concerto intimo, elegante e dal sound caldo». Un concerto acustico per una scaletta di circa un’ora e mezza, e un mosaico di canzoni che ripercorreranno «la mia storia. Avevo chiuso il tour nel 2018 in vista del trentennale dell’anno scorso che purtroppo non abbiamo potuto ancora fare». Al Teatro della Pergola suoneranno con lui Massimiliano Agati alle percussioni e Cesare Chiodo alla chitarra e basso. «Si avrà la parvenza di fare un concerto insieme alla gente, anche se il pubblico mancherà. I tempi di riapertura li sa solo il ministro Franceschini», dice Masini che nel 2009 “L’Italia” canta di un Paese “dove tutto va male”, brano che parrebbe scritto oggi. «Viviamo in un Paese lento sia da un punto di vista burocratico che politico e che sta pagando errori a causa dell’Europa. Ci si augura solo di ritornare a suonare preso in teatri pieni di gente».

I BIGLIETTI

I proventi del concerto - che è realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana e i cui biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito ufficiale di Masini (www.marcomasini.it utilizzando la piattaforma Zeye Payperlive) - andranno a sostegno della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. «Non ho figli, e l’idea di aiutare i bambini degli altri riempie il vuoto che ho e soddisfa ciò che io non ho mai realizzato». Una collaborazione stata tempo fa e confermata con la Nazionale Cantanti (di cui lui è parte attiva). Radio ufficiale sarà Radio Italia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 15:48

