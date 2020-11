Marco Carta positivo al covid. Il post su Instagram: «Nulla di grave, ma fate attenzione, sto' coso non scherza»

Anche Marco Carta è positivo al covid. E’ stato lo stesso Marco Carta, pronto al lancio del suo nuovo singolo, a informare i fan dal suo profilo Instagram: “Nulla di grave, sto abbastanza bene. Ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva”

Marco Carta ha condiviso un post che lo vede in tenuta casalinga sul divano: “Un annata in cui non ci si riesce mai a godere appieno le cose belle – ha scritto nella didascalia - Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid”.

L’isolamento gli impedisce di pubblicizzare la sua nuova fatica discografica: “Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante 😇) #tranquilli #WorldPaper #Covid #CheGufata #CheTeLoDicoaFare”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 18:29

