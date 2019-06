Marco Carta arrestato, chi era la donna con lui? Oggi il processo per direttissima

Da grande farò il cantante». Marco Carta, arrestato ieri a Milano per furto aggravato, se lo promette sin da quando ha 6 anni e da quel giorno dedica ogni energia alla realizzazione del suo sogno. E a 34 di traguardi ne ha raggiunti diversi vincendo nel 2008 il talent Amici di Maria De Filippi, conquistando il primo posto a Sanremo nel 2009 con il singolo 'La forza mia' e trasformando in una vittoria anche la partecipazione a 'Tale e quale show' nel 2017. Oltre a pubblicare 6 album in meno di 10 anni e conquistando diversi riconoscimenti.

Sabato 1 Giugno 2019, 13:38

non era solo quando è stato arrestato per furto aggravato alla Rinascente di Milano . Insieme a lui c'era unadi cui finora non si sa nulla eccetto l'eta: 53 anni.Qualcuno ha pensato alla madre ma di certo non si tratta di quella naturale, perché Marco Carta ha perso entrambi i genitori da bambino. La donna, comunque, è stata arrestata insieme a lui e insieme al cantante sarà processata per direttissima oggi stesso a Milano.