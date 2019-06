Marco Carta, il primo post dopo il fermo non convalidato: «Male non fare, paura non avere... Sono una persona onesta»

Sabato 1 Giugno 2019, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il giudice non ha convalidato l'arresto per il furto alla Rinascente di Milano. E ora, a poche ore dal processo per direttissima, arrivano: «Ho continuato a ripetermelo in attesa di vedere il magistrato e ho fatto bene a ripetermelo e ad aver fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti.In questi casi quando sai di essere ingiustamente accusato pensi alla tua famiglia e alle persone a te care che leggono notizie e si allarmano e soffrono inutilmente.».Tra i tanti commenti di conforto dei fan, arriva anche quello dell'amica Caterina Balivo: «Perché gli errori, gli sbagli si devono pagare, ma nessuno si deve permettere di deridere o di giudicare, così come ho sottolineato nel mio ultimo post.». Il post di Marco Carta in pochi minuti ha fatto il giro del web.