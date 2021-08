Manu Chao, il cantastorie cittadino del mondo torna a settembre con altre date in Italia

Manu Chao torna live in Italia aggiungendo altre date. Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali, il suo rapporto con l’Italia è da sempre speciale. Cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao – sessant’anni compiuti lo scorso 21 giugno – è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale.

Accompagnato dal chitarrista argentino Luciano Falico e dal percussionista uruguaiano Mauro Mancebo, a luglio è tornato dal vivo a Genova, Sarzana, Torino, poi ha calcato il palcoscenico al confine – tra Italia, Austria e Slovenia – del No Borders Music Festival, di cui è diventato un “ambasciatore”, a inizio agosto a Padova, a Verghereto in Romagna e sul Monte Cucco in Umbria. Attualmente in tour in Campania (oggi a Paestum), Manu Chao oggi annuncia quattro nuovi concerti speciali – prodotti da VignaPR e AND Production – del suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico” che a inizio settembre tornerà nel nord della penisola italiana.

Mercoledì 1 settembre (inizio ore 21) si esibirà a Villa Ca’ Cornaro a Romano D’Ezzelino (VI), per l’Ama Music Festival, sabato 4 settembre sarà protagonista al Parco Colonia Pavese a Torbole sul Garda (TN), lunedì 6 settembre a Mantova nell’Esedra di Palazzo Te e infine giovedì 9 settembre chiuderà l’edizione 2021 di acieloaperto alla Rocca Malatestiana di Cesena.

I biglietti per i quattro nuovi attesi appuntamenti saranno in vendita a partire dalle ore 16 di mercoledì 18 agosto online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni su queste nuove quattro date sono disponibili sul sito www.vignapr.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA