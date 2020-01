Il grande ritorno di Mannarino: da Parigi all'Arena di Verona (e non solo)

Venerdì 17 Gennaio 2020, 21:06

La sera del 16 gennaio, l’artista definito “poeta segreto”, è stato ospite d’onore – e primo italiano – invitato ad esibirsi al Musée D’Orsay diall’evento “Curieuse Nocturne”. Una performance davvero speciale, davanti a seimila persone, scelta come occasione per annunciare il suo ritorno live: il nuovo tour partirà il 9 ottobre dalla prestigiosa Arena di Verona e proseguirà nei palazzetti di tutta Italia: 16 e 17 ottobre Roma, 20 ottobre Napoli, 23 ottobre Bari, 25 ottobre Catania, 29 ottobre Torino, 6 novembre Firenze, 14 novembre Milano.si è ritagliato un posto unico all’interno del panorama musicale italiano; un artista che attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano si è dimostrato un modello non omologato. Con l‘ultimo album "" arriva la definitiva consacrazione: il disco di platino, vari riconoscimenti e un tour che in appena un anno supera gli oltre 150 mila paganti. L’artista è attualmente al lavoro sul nuovo album che uscirà nei prossimi mesi del 2020.Ilè prodotto da Vivo Concerti e le prevendite saranno disponibili sul sito di TicketOne a partire dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio e dalle ore 11.00 di sabato 25 gennaio nei punti vendita autorizzati. Di seguito il calendario completo e dettagliato:MANNARINO - LIVE 2020Venerdì 9 ottobre 2020 all’ARENA DI VERONAVenerdì 16 e sabato 17 ottobre 2020 a Roma – Palazzo dello SportMartedì 20 ottobre 2020 a Napoli – PalapartenopeVenerdì 23 ottobre 2020 a Bari – PalaflorioDomenica 25 ottobre 2020 a Catania – PalacataniaGiovedì 29 ottobre 2020 a Torino – Pala AlpitourVenerdì 6 novembre 2020 a Firenze – Mandela ForumSabato 14 novembre 2020 ad Assago (MI) – Mediolanum ForumPer i disoccupati e gli studenti universitari muniti di tesserino, sono disponibili in tutti i punti vendita TicketOne, un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di €10,00 più diritti di prevendita.